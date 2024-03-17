Байден утверждает, что Трамп преклоняется перед Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп якобы преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным и позволяет ему делать все, что тот пожелает. Такое мнение высказал в субботу вечером нынешний руководитель вашингтонской администрации Джо Байден на торжественном ужине в престижном журналистском клубе "Гридирон". Высказывания приводят сопровождавшие его журналисты пресс-пула Белого дома.

"Как я уже говорил в своем послании "О положении страны", мы живем в беспрецедентный для демократии момент - беспрецедентный момент в истории. Демократия и свобода буквально находятся под ударом. Путин наступает на Европу. Мой предшественник преклоняется перед ним и говорит: "Делайте, черт возьми, что хотите". [Бывший] американский президент действительно сказал это", - утверждал Байден на закрытом ужине в "Гридироне", объединяющем мэтров вашингтонской журналистики.

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"Сегодня к нам присоединились премьер-министр Эстонии [Кая Каллас] и посол Украины в США [Оксана Маркарова]. <...> Мы не преклонимся, они не преклонятся, и я не преклонюсь", - добавил руководитель вашингтонской администрации.

Он продолжил подвергать критике республиканца. "Один из кандидатов [на пост президента] слишком стар и психически нездоров, чтобы быть президентом, - сказал Байден. - Другой кандидат - это я".

"В ближайшие месяцы мы с [вице-президентом] Камалой [Харрис] будем доказывать, что американцы стали жить лучше, чем четыре года назад, что мы справились с пандемией, переломили ситуацию в экономике, восстановили американское лидерство в мире - и все это без призывов к американскому народу делать инъекции с отбеливателем, без разрушения экономики, позора на весь мир и восстания. Хотелось бы, чтобы это были шутки, но это не так", - отметил глава государства, говоря о Трампе. По его мнению, республиканец и его сторонники "в 2020 году потерпели неудачу, но <...> угроза остается". "Яд, текущий по венам нашей демократии. Дезинформация повсюду. Токсичный цикл гнева и заговора", - добавил Байден. Он также заявил, что республиканцам в Конгрессе не удастся объявить ему импичмент.

Сейчас нет практически никаких сомнений в том, что Республиканская партия официально выдвинет в качестве своего кандидата в президенты экс-главу американской администрации 77-летнего Трампа. Вопрос официального выдвижения кандидатуры Байдена, которому 81 год, Демократической партией в качестве ее кандидата в президенты тоже фактически решен. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.