ЦИК Таиланда проявил интерес к опыту организации выборов президента РФ за рубежом

Центральная избирательная комиссия Таиланда заинтересована в опыте организации выборов президента России за рубежом, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в этой стране Евгения Томихина.

Он провел встречу с главой ЦИК королевства Иттипоном Бупнпраконгом.

ЦИК: Явка на выборах президента России к 21.49 мск составила 58,62%

«Для них это важный и интересный опыт, поскольку они тоже проводят выборы за границей. У них несколько иная схема проведения голосования, тем не менее, они высказывают большой интерес, который выражался и в предыдущих контактах», — заявил дипломат.

Руководитель ЦИК Таиланда посетил помещение для голосования в Паттайе. Это был визит с целью понять, как организовано голосование в российской практике. По словам Томихина, власти Таиланда рассматривают варианты усовершенствования собственного порядка проведения выборов. Также стало известно, что готовится подписание двустороннего документа Центральных избирательных комиссий двух стран о взаимодействии.

Как указал посол, за два дня в Таиланде проголосовали более 4,5 тыс. россиян. Помимо Паттайи, выездное голосование состоялось на курортном острове Самуи в провинции Сураттхани. Голосование в трехдневном формате проходит на острове Пхукет. В Бангкоке избирательный участок открылся в воскресенье, он будет работать до 20:00 по местному времени.

Явка в Таиланде на выборах президента России по итогам двух дней голосования оказалась выше ожидаемой. У посольства «сложилось весьма доброе взаимодействие с властями страны», которые оказали содействие в обеспечении правопорядка.