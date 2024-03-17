Трамп заявил, что США ждет "кровавая баня" при его поражении на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что если он проиграет на предстоящих выборах, то страну ждет "кровавая баня".

"Если меня не изберут, случится кровавая баня. И это самое меньшее, что произойдет. Это будет кровавая баня для страны", - цитирует Трампа ТАСС.

Он напомнил, что прежде считал американские выборы 2016 года "самым важным голосованием", но предстоящие уже превосходят их по значимости.

"Мы переживаем упадок. Но мы все изменим. Мы снова сделаем США великой страной", - добавил политик.

Напомним, что наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на будущих президентских выборах, которые состоятся в США 5 ноября, являются Дональд Трамп и действующий лидер страны Джо Байден.

При этом, как сказал однажды Трамп, его соперник может до них "не дотянуть". Ноябрь будет непростым для Байдена, "если он вообще будет", добавил республиканец.