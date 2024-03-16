Правящая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на президентские выборы

Съезд правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) и молодежной партийной организации единогласно избрал действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на президентские выборы, которые пройдут 28 июля 2024 года. Репортаж с партийного форума в крупнейшем спортивно-концертном зале Каракаса "Полиедро", вмещающем 20 тыс. человек, вел телеканал Venezolana de Televisión.

Кандидатуру президента Венесуэлы и председателя ЕСПВ Мадуро поддержали на состоявшихся ранее собраниях первичных партийных организаций, коммунальных советов, общественных организаций более 4 млн венесуэльцев.

Мадуро баллотируется кандидатом на третий президентский срок. Конституцией Венесуэлы не ограничивается количество переизбраний президента республики и других выборных должностей.-