Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду призвала парламент республики иницировать проведение референдума по вопросу вступления страны в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik. Молдова».

По ее словам, как только цель евроинтеграции Кишинева будет зафиксирована в Конституции, то «весь политический класс Республики Молдова будет обязан ее уважать».

24 декабря 2023 года президент Молдавии Майя Санду выступила с предложением к парламенту страны организовать референдум, чтобы выяснить мнение граждан по поводу вступления республики в Европейский союз.

В конце 2023 года депутаты парламента одобрили изменения изменения в Избирательный кодекс, согласно которым референдум может пройти в день парламентских и президентских выборов.

Позже спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что Кишинев может вступить в Европейский союз (ЕС) до 2030 года. По его словам, в Молдавии, на Украине, и во всей Европе наблюдается ускоренная динамика — события развиваются очень быстро, чего не было десять лет назад.