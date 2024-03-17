Axios: COVID-19 опасно истощил ресурсы системы здравоохранения США

Соединенные Штаты Америки оказались менее готовы к новой вирусной угрозе спустя четыре года после появления коронавирусной инфекции. Это связано с нехваткой ресурсов после продолжительной пандемии COVID-19 и растущего недоверия к прививкам среди населения, сообщает портал Axios со ссылкой на директора Пандемического центра Брауновского университета в штате Род-Айленд Дженнифер Нуццо.

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По словам эксперта, ключевые недостатки в ответных мерах страны на коронавирус стали более очевидными, включая политизацию общественного здравоохранения, неукомплектованность медицинских работников и растущую враждебность граждан по отношению к науке. Нуццо предупредила, что следующая пандемия может быть еще более разрушительной. Несмотря на ранние трудности с отслеживанием вируса, тестированием и цепочками поставок, в США смогли быстро разработать вакцины.

Однако силы общественного здравоохранения истощены, а растущие антипрививочные настроения могут подорвать ключевой инструмент сдерживания следующей пандемии. Дженнифер Нуццо отметила, что не все зависит от правительства и чиновников — рост усилий неправительственных организаций по борьбе с пандемией способен сыграть решающую роль. Кроме того, доступные тесты дали людям возможность взять ответственность за свое здоровье и помогать бороться с пандемией, оставаясь дома.