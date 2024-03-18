Принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон впервые заметили после слухов о проблемах в браке. Об этом сообщает The Sun.

По информации журналистов, 16 марта Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили свой любимый фермерский магазин, который находится в Виндзоре. Они отправились за покупками после того, как проследили за тем, как их дети позанимались спортом.

«После всех слухов, которые ходили вокруг, я был ошеломлен, увидев их там. Кейт ходила по магазинам с Уильямом, она была счастлива и выглядела хорошо», — рассказал очевидец.

Он также отметил, что принц Уильям и Кейт Миддлтон были замечены без детей. При этом никто из очевидцев не сфотографировал супругов.

Недавно Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала. 10 марта она опубликовала в соцсети снимок, на котором предстала в окружении сыновей и дочери. Семейным фото принцесса поздравила поклонниц с Днем матери. Однако интернет-пользователи заметили фотошоп. После этого ведущие мировые СМИ отозвали кадр, а в сети стали обсуждать теории заговора о местонахождении Кейт Миддлтон после плановой операции. Вскоре жена принца Уильяма принесла извинения за ретушь на фотографии.

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Несколько дней назад американский комик и телеведущий Стивен Кольбер заявил, что Кейт Миддлтон исчезла из-за любовницы принца Уильяма, Сары Роуз Хэнбери. Принцесса отреагировала на слухи о проблемах в браке