Майя Санду получила премию за демократию
Лейпцигскую премию им. Роберта Блюма за демократию вручили главе Молдавии Майе Санду, пишет портал Stadt Leipzig со ссылкой на решение оргкомитета.
Журналисты отметили, что размер премии составляет €25 тыс. Они пояснили, что в 2024 году Санду также получила румынскую премию «Тимишоара за европейские ценности».
В оргкомитете пояснили, что молдавского лидера наградили Лейпцигской премией за «непоколебимую поддержку демократии и европейское взаимопонимание, в духе Роберта Блюма».
По мнению организаторов, в чрезвычайно сложных политических и экономических условиях Санду продемонстрировала «мужество, напористость и неподкупность в достижении своих политических целей».
Глава Молдавии назвала вручение ей премии «большой честью» и поблагодарила оргкомитет. Она пообещала, что передаст полученные средства одной из молдавских благотворительных организаций.