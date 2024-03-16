Из Эстонии выгнали россиянку за уход за могилами советских солдат

Власти Эстонии депортировали из страны россиянку за уход за могилами советских солдат. Кроме того, она собирала гуманитарную помощь для населения Донбасса и организовывала акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«С 2014 года она собирала гуманитарную помощь населению Донбасса, ухаживала за могилами советских воинов, организовывала акцию „Бессмертный полк“, проживая в Эстонии. И за свое гражданское мужество была депортирована», — написала Москалькова в своем telegram-канале.

Она добавила, что россиянка обратилась к ней на приграничном с Эстонией избирательном пункте в Ивангороде Ленинградской области.

В данный момент женщина без места жительства. По словам Москальковой, депортация гражданина по политическим основаниям — сложная проблема. Российское законодательство не регулирует помощь таким людям. Омбудсмен пообещала сделать все возможное, чтобы защитить права людей, подвергшихся открытой дискриминации.