WSJ: лайнер едва не рухнул из-за неосторожной стюардессы

Самолет авиакомпании Latam едва не рухнул из-за неловкой стюардессы, пишут обозреватели Эндрю Тангел и Шэрон Терлеп в статье для Wall Street Journal.

© wbur.org

По данным авторов статьи, инцидент произошел в понедельник, 11 марта, во время рейса из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд. Лайнер внезапно потерял управление и начал пикировать. Пассажиры, не пристегнутые ремнями, разлетелись по всему салону.

В общей сложности, травмы различной степени тяжести получили порядка 50 человек. Вместе с тем, пилотам удалось вернуть 787 Dreamliner под свой контроль и направить его к пункту назначения.

Пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги в полете над Россией

Обозреватели пояснили, что причиной ЧП стало неловкое движение стюардессы: во время подачи еды летчикам она случайно задела переключатель на кресле пилота, который, согласно инструкции, полагается закрывать специальным колпачком.

После этого кресло резко дернулось, пилот упал на пульт управления. Это, в свою очередь, привело к тому, что самолет перешел в пике.

Эксперты уточнили, что на фоне этого происшествия руководство Boeing рекомендовало перевозчикам проверить кресла в кабине пилотов на самолетах 787 Dreamline.