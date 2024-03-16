Известный американский политик Майкл Пенс, бывший вице-президент США, заявил, что не поддержит на выборах кандидатуру 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет телеканал Fox News.

Майк Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трамп с 2017 по 2021 гг. В июне 2023 г. он объявил о начале своей президентской кампании, в октябре вышел из гонки.

«Никого не должно удивить, что я не поддержу Дональда Трампа в этом году…он следует повестке, противоречащей консервативным ценностям, на которых основывалось наше правление четыре года назад», — подчеркнул политик.

Пенс уточнил, что не согласен с бывшим коллегой по таким ключевым для консерваторов вопросам, как запрет абортов, национальный долг и запрет популярной соцсети TikTok на территории США.

Бывший вице-президент пояснил, что, кроме того, у него есть разногласия с Трампом по поводу его конституционных обязанностей.

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Представитель Белого дома заметил, в свою очередь, что в администрации согласны с мнением Пенса о Трампе. Он добавил, что бывшие сотрудники и партнеры бизнесмена осознали, что он «слишком опасен, эгоистичен и радикален, чтобы когда-либо снова руководить нашей страной».