Президент РФ Владимир Путина не раз заявлял о готовности России к переговорам по Украине, именно это должно стать "обнадеживающей новостью" для тех, кому искренне небезразлична судьба Украины. С таким мнением выступил обозреватель издания Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

"Тот факт, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам, хотя и с крупными территориальными уступками с украинской стороны, должен стать обнадеживающей новостью для всех, кто искренне заботится об Украине", - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в статье, о готовности РФ к переговорам на Западе знают уже давно, однако администрация президента США Джо Байдена никак не отреагировала на соответствующие сигналы Москвы.

В Киеве назвали еще одно требование России на переговорах весной 2022 года

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любым предложениям о начале переговоров между Москвой и Киевом должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о невозможности диалога с российским президентом Владимиром Путиным.