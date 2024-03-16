Власти Украины начали эвакуацию в Сумской области

Украинские власти начали эвакуацию жителей Сумской области рядом с границей с Россией. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на областную военную администрацию.

"Из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуация проводится на территории шести территориальных общин. Всего из Сумской области эвакуировали 4523 человека, в том числе 829 детей. 7 марта сообщалось, что в Харьковской области объявили принудительную и обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении.

В Сумах слышны взрывы

Отмечалось, что родители с детьми должны были выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились.

Власти пообещали помочь местным жителям с расселением. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук до этого сообщил в своем Telegram-канале о том, что поступила информация о вывозе из Харькова архивов и музейных экспонатов.