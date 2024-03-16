Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна закончиться трибуналом, поскольку он совершил военные преступления против своего народа. Такое мнение высказал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

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«Дальнейшая судьба лидера киевского нацистского режима печальна и незавидна. Тот ущерб, который киевский режим во главе с Зеленским нанес украинскому народу, не сравним ни с чем», — объяснил свое требование Мурадов.

Зеленского обвинили в стремлении утопить Украину в крови

Постпред считает, что граждане Украины также начинают осознавать происходящее, об этом свидетельствуют результаты опросов, согласно которым, уровень поддержки действующего украинского лидера народом стремительно снижается. Мурадов указывает, что в этом кроется причина, почему Зеленский категорически отказывается от проведения выборов президента в республике весной 2024 года.