В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

Лидер США Джо Байден ведет лицемерную внешнюю политику и раз за разом игнорирует международное право для реализации своих целей. К такому выводу пришел корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли, передает РИА Новости.

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«Белый дом последовательно преподносит конфликт на Украине так, будто от его исхода зависит будущее демократии в принципе. Администрация Байдена заклеймила Москву за нарушения международного права», — написал журналист.

Он подчеркнул, что США при этом не приняли необходимых мер для стабилизации ситуации в секторе Газа и мирного урегулирования конфликта. Вашингтон не настаивает на прекращении боевых действий в этом регионе, обратил внимание автор статьи. По его словам, этот факт следует рассматривать как пренебрежение к международному праву со стороны лидера США и его администрации.

В конце публикации Малли оспорил цитату корреспондента издания Politico, который видит в Байдене и его политике защиту демократии, честность перед союзниками, сохранение мирового порядка.

«Он облажался по всем фронтам в достижении этих высоких целей», — считает журналист.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США фактически растоптали международное право.