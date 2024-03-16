Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письма президенту РФ Владимиру Путину, главе Турции Реджепу Эрдогану и Владимиру Зеленскому по теме обеспечения безопасного судоходства в Черном море. Об этом рассказал официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем переговоры со всеми сторонами, чтобы торговля продолжалась, поставки продовольствия шли, а суда были в безопасности», — отметил Дюжаррик.

Генсек ООН Гутерриш заявил, что многополярный мир создает риск хаоса

Письма были отправлены политикам в феврале текущего года. В них генсек ООН заявил, что свобода гражданского судоходства остается главной целью текущих усилий организации. По словам Гутерриша, продовольственные и торговые маршруты должны быть безопасными и непрерывными.

Экспорт продукции, проходящий через Черное море, остается важным для мировых рынков и глобальной продовольственной безопасности, также сказано в письме.

12 марта Реджеп Тайип Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по урегулированию конфликта на Украине без учета России.

Он отметил, что Турция активно работает над тем, чтобы «обеспечить безопасность судоходства в Черном море и гарантировать безопасную реализацию торговли зерновыми».