В Венесуэле заявили об угрозе от США в Латинской Америке

Вмешательство Южного командования ВС США в территориальный спор и отношения Венесуэлы и Гайаны угрожает миру в Латинской Америке. Об этом заявил в прямом эфире телеканала Venezolana de Television министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Министр сообщил, что США планируют начать "постоянные военные учения на неделимитированном морском шельфе между Венесуэлой и Гайаной <...> и во внутренних водах Венесуэлы".

"Действия и присутствие Южного командования ВС США на суше и в водах на неделимитированных участках представляют угрозу зоне мира, установленной латиноамериканскими странами", - подчеркнул Падрино Лопес.

"Никто не приглашал США вмешиваться в отношения Венесуэлы и Кооперативной Республики Гайаны", - указал он.

Вооруженные силы Венесуэлы проводят во внутренних водах атлантического побережья страны "постоянную операцию "[генерал Доминго] Сифонтес", сообщил министр и рекомендовал "гринго идти домой". Он подчеркнул, что вооруженные силы Венесуэлы "пропорционально ответят на любую провокацию".

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Министр назвал главу Южного командования ВС США генерала Лауру Ричардсон агентом нефтяной компании ExxonMobil, которая должна обеспечить США энергоресурсами. На слушаниях в Сенате США Ричардсон сообщила, что Гайана является важным партером США в регионе, негативно высказалась в отношении политики Венесуэлы и рассказала о планах совместных учений с вооруженными силами Гайаны.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет.

Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

14 декабря прошлого года по итогам переговоров на высшем уровне в столице Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства сохранить Латинскую Америку зоной мира и не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.