Ближайшее окружение президента США Джо Байдена, как и сам лидер страны, замешаны во многих сексуальных скандалах. Об этом в беседе с Banki.loans сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

Как рассказал эксперт, сам действующий президент неоднократно обвинялся в харассменте. Некоторые жертвы его сексуальных домогательств даже нашли спасение в России.

«Достаточно вспомнить историю писательницы и журналистки Тары Рид, которая вынуждена была покинуть Соединенные Штаты из-за того, что ее преследовали спецслужбы. Тара обвинила Байдена в изнасиловании. Она во всеуслышание заявляла о том, как политику удалось скрыть случившееся и избежать наказания за это преступление», - привел пример Марков.

Спикер уточнил, что аккурат после громких обвинений, на Рид, которая работала в 90-е годы помощницей Байдена, началась самая настоящая охота.

«Ей начали поступать угрозы, ее преследовали правоохранители, ей не давали спокойно жить. Байден понимал, что накануне предвыборной кампании ему вся эта грязная история не прибавит очков, поэтому демократ попытался как можно быстрее утихомирить свою бывшую помощницу. Когда притеснения стали невыносимы, Рид пришлось искать спасение в России, куда она перебралась», - уточнил собеседник издания.

Политолог добавил, что в президентской семье Байден не единственный человек, который попадал в разного рода скандалы. Спикер привел в пример сына главы Белого дома Хантера Байдена, который тоже отличился, как заметил политолог, буйным нравом.

Марков напомнил, что отпрыск американского лидера был неоднократно замешан в секс-скандалах с участием женщин легкого поведения. Видео с пикантными кадрами оказались в руках хакеров, которые распространили ролик в Сети. Собеседник отметил, что по разным данным, Байден-младший тратит на жриц любви не менее 30 000 долларов.

Газета The New York Post (NYP), ссылаясь на источник в Белом доме, ранее сообщила, что личный помощник первой леди США Джилл Байден Энтони Бернал на протяжении многих лет домогался своих коллег и открыто обсуждал размеры их половых органов.