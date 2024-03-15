Эксперты ООН бьют тревогу из-за уровня исламофобии

По случаю Международного дня борьбы с исламофобией докладчики ООН опубликовали заявление, в котором говорится, что количество проявлений исламофобии достигло тревожного уровня во всем мире, передает РИА Новости.

«Акты преследования, запугивания, насилия и подстрекательства на основе религии или убеждений достигли тревожных уровней по всему миру, в том числе в отношении мусульман… Во всем мире мы были свидетелями нападений на мечети, культурные центры, школы и даже частную собственность, принадлежащую мусульманам», — говорится в докладе.

Кроме этого, в ООН осудили организованные публичные поджоги Священного Корана,а также призвали государства запретить пропаганду религиозной ненависти.

В заявлении отмечается, что в преддверии выборов государственные и негосударственные субъекты многих стран разжигают религиозную напряженность и продвигают дискриминационные законы и политику в отношении мусульманских меньшинств, чтобы получить политическое преимущество.

Также в заявлении критикуется политика Израиля по ограничению гуманитарной помощи Газе во время месяца Рамадан и ограничения доступа верующих, желающих посетить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Могло ли избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО спровоцировать рост исламофобии в России и как на отношение россиян к исламу влияет приток мигрантов — в интервью «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.