Умер создатель караоке Сигеити Нэгиси

В возрасте 100 лет в Японии скончался создатель караоке Сигэити Нэгиси. Об этом сообщает Sky News.

© Соцсети

По данным телеканала, Нэгиси умер 26 января после падения, однако известно о его кончине стало только недавно. Об этом журналисту Мэтту Алту, который брал у создателя караоке интервью в 2018 году, рассказала его дочь Ацуми Такано.

У Нэгиси осталось трое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.

Напомним, что японский изобретатель выпустил первую караоке-машину под названием Sparko Box в 1967 году. На сегодняшний день сохранилась только одна ее копия, всего же их было выпущено 8000. При этом Нэгиси за всю жизнь так и не запатентовал свое изобретение, уйдя из караоке-бизнеса в 1975 году, когда устал от конфликтов с музыкантами и обслуживания автоматов. По словам Такано, ее отец «никогда не беспокоился об этом».