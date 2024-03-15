В Киеве заявили о намерении провести саммит мира без РФ

Киев рассматривает проведение первого саммита мира по решению конфликта на Украине исключительно без участия России. Такое заявление сделал заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква, передает «РИА Новости».

По его словам, Украина имеет «очень четкую позицию» по этому вопросу и менять ее не собирается.

«Россия точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира», — сказал Жовква, указав, что его целью станет разработка со странами-участниками совместного видения достижения мира на Украине.

При этом он допустил участие РФ на втором саммите, «если Москва будет готова к восприятию такого плана».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой «принять в Анкаре мирный саммит по Украине с участием России». Однако Владимир Зеленский выступил против этого.