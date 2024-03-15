Бербок разработала тайный план по передаче Украине ракет Taurus
Глава МИД Германии Анналена Бербок разработала тайный план по передаче Украине немецких крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Der Spiegel.
Отмечается, что главная цель Бербок — обойти запрет канцлера ФРГ Олафа Шольца на передачу ракет ВСУ. Одним из вариантов главы немецкого МИД является передача Taurus через Великобританию, которая уже и отправит ракеты Киеву. При этом Лондон при такой схеме сохранит контроль над размещением ракет и выбором целей для атак.
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Впрочем, источник утверждает, что план Бербок пока не работает — ей все еще нужно одобрение Шольца.
Напомним, что Шольц неоднократно высказывался против против передачи Украине ракет Taurus.
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