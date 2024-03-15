Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении

Президент США Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес российского лидера Владимира Путина.

"Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса [США] готовы внести свой вклад (в поддержку Украины - прим. ТАСС). И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит", - сказал Байден во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Ранее на встрече с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром президент США вновь призвал американских законодателей как можно скорее одобрить двухпартийный законопроект, предусматривающий выделение Киеву финансовой помощи в размере более $60 млрд.

Выступая 21 февраля на предвыборном мероприятии в штате Калифорния, Байден утверждал, что Вашингтону необходимо постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".

Как заявил 22 февраля Путин, Байден отреагировал таким образом на его слова о том, что он "более предпочтителен" для РФ в качестве следующего президента США, чем Дональд Трамп. Эти нападки Байдена российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, назвал лишь подтверждением своей правоты. Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания Байдена оскорбляют только сами Соединенные Штаты, являются для них "огромным позором".