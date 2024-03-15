СМИ: встреча Шольца, Макрона и Туска свидетельствует о раздоре в Европе

Встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска свидетельствует о раздоре между Западной и Восточной Европой. Такое мнение высказала редактор France 24 Кетеван Горджестани, передает URA.RU.

Она напомнила, что Шольц стал «одним из главных лидеров, которые выступили в некотором роде против Макрона, сказав, что европейские страны не имели никаких планов по отправке своих войск на Украину».

«И, похоже, существует своего рода раздор, разногласия между Западной и Восточной Европой и США», — считает Горджестани.

Также она прокомментировала заявление Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину, назвав их «идеей стратегической двусмысленности». По словам редактора France 24, позиция президента Франции должна продемонстрировать Москве, что Европа будет делать, когда дело дойдет «до реакции на Россию».

Ранее сообщалось, что 15 марта в Берлине состоялась встреча Шольца, Макрона и Туска, целью которой было «сгладить разногласия» в вопросе поддержки Киева. По ее итогам канцлер ФРГ, президент Франции и премьер-министр Польши договорились, что их страны «никогда не станут инициаторами эскалации конфликта на Украине».