Президент Хорватии заявил о выдвижении на пост премьер-министра

Президент Хорватии Зоран Миланович назначил новые парламентские выборы в стране на 17 апреля и объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра от Социал-демократической партии Хорватии (СДП). Об этом сообщает местное издание Index.hr.

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«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру как независимый беспартийный кандидат по списку СДП на выборах в хорватский Сабор (парламент), которые состоятся 17 апреля этого года. После победы на выборах, в которой я уверен, я подам в отставку со своей должности президента республики и при поддержке нового большинства в Саборе возглавлю правительство Хорватии», — заявил Миланович, добавив, что до вступление в новую должность он продолжить занимать пост президента Хорватии.

14 марта хорватский Сабор был распущен единогласным решением. Отмечается, что выборы впервые состоятся в среду, а не в воскресенье.