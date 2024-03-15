Министр обороны Литвы намерен подать в отставку

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас планирует подать в отставку. Об этом сообщило национальное радио LRT.

Как информировала радиостанция, министр обороны попросил президента Гитанаса Науседу о ранее не планировавшейся встрече в субботу. Источники LRT при этом утверждают, что министр заявит об уходе в отставку.

По слухам в политических кулуарах, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с главой правительства Ингридой Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания Анушаускаса в США, где на этой неделе он находился с визитом. Что, однако, вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.

Сам Анушаускас заявил, что все прокомментирует в субботу.