Политолог прокомментировал заявление Макрона о Крыме

Политолог и старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возвращения Крыма Украине. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению Зудина, такими словами Макрон демонстрирует, что Франция присоединяется к «лагерю экстремистски настроенных стран».

«Заявление Макрона о том, что Крым должен оставаться составной частью Украины, стоит в одном ряду с его предыдущим заявлением о том, что никаких красных линий для Франции в конфликте на Украине не существует. Это совершенно явное ужесточение внешнеполитической риторики, и переход Франции, которая еще недавно занимала достаточно сдержанные позиции в конфликте, в лагерь экстремистов, где еще недавно главную скрипку играла Британия», — заявил он.

Политолог также добавил, что это происходит из-за сложностей, с которыми в последнее время столкнулась Украина — провал контрнаступления, проблемы с поставками помощи и активизировавшиеся разговоры о необходимости переговоров.

Ранее Макрон заявил, что для достижения прочного мира Крым должен быть признан частью Украины.