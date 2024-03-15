Украина вышла из нескольких соглашений в рамках СНГ и с Белоруссией

Представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что Киев вышел из соглашения с Белоруссией о деятельности железнодорожного транспорта, а также из двух соглашений с Содружеством Независимых Государств (СНГ). Об этом стало известно в пятницу, 15 марта.

По словам Мельничука, было прекращено действие соглашения между правительством Киевом и Минском о деятельности железнодорожного транспорта. Кроме того, Украина вышла из соглашений об организации медобеспечения военнослужащих и членов их семей, работников и служащих вооруженных сил государств — участниц СНГ, а также из соглашений о сотрудничестве в борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, передает ТАСС.

В ноябре 2022 года заместитель главы Минобрнауки Российской Федерации Наталья Бочарова сообщила, что РФ получила письменное уведомление от Украины о намерении денонсировать соглашение об образовании.

При этом с Нидерландами Украина подписала соглашение о безопасности. Глава государства Владимир Зеленский после встречи с нидерландским премьер-министром Марком Рютте заявил, что в этом году Амстердам отправит на помощь Киеву два миллиарда евро.