Сийярто заявил, что Венгрия поддержит вступление Румынии в Шенген

Венгрия, которая, в соответствии с принципом ротации, во второй половине 2024 года возглавит Совет ЕС, окажет всевозможную поддержку Румынии для присоединения к Шенгенскому пространству. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который принимает участие в мероприятиях в румынском городе Сфынту-Георге (уезд Ковасна) по случаю Дня венгров во всем мире.

"Не только Румыния, но и Венгрия заинтересована, чтобы Румыния была как можно быстрее включена в Шенгенскую зону, - приводит его слова агентство Аджерпрес. - Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС, и в предстоящие шесть месяцев мы попытаемся оказать всю поддержку Румынии для присоединения к Шенгенскому пространству, потому что это, с одной стороны, отвечает венгерским экономическим интересам, а с другой - в значительной степени улучшает связи между венграми Трансильвании и теми, кто живет в Венгрии".

Сийярто заявил также, что его радует тот факт, что Центральная Европа выдвинула кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

"Мы, конечно, не поддержим кандидатуру Марка Рютте, - сказал он. - <...> Как мы можем поддерживать человека, который ранее сказал, что Венгрия должна быть поставлена на колени. <...> В то же время мы рады, что наконец у нас есть кандидат из Центральной Европы. У НАТО никогда прежде не было кандидата из Центральной Европы, теперь он есть, и это хорошая новость. Что получится, какой будет результат, мы пока не знаем".

Начиная с 31 марта этого года для граждан Болгарии и Румынии были отменены проверки на внутренних воздушных и морских границах ЕС, однако проверки на сухопутных границах сохраняются. Румыния энергично пытается добиться полного присоединения к Шенгену, против чего однако возражает Австрия. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - члены Евросоюза.

В настоящее время в Румынии, главным образом в Трансильвании, проживают около 1,2 млн этнических венгров (6,1% населения страны).

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил во вторник, что решил вступить в борьбу за пост генерального секретаря НАТО.