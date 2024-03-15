В Финляндии представили позволяющий открыть границу с Россией закон

МВД Финляндии представило законопроект, позволяющий ограничить прием заявлений на предоставление убежища и открыть границу с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

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Осенью 2023 года стало известно о решении властей Финляндии закрыть часть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло за последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

30 ноября финские власти закрыли все девять пропускных пунктов на границе с Россией. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП, но они были снова быстро закрыты из-за потока просителей убежища.

В новом законопроекте идет речь о временных мерах по борьбе с нелегальной иммиграцией. Документ позволит ограничить количество принимаемых заявлений о предоставлении убежища от людей, прибывающих со стороны российской границы.

РИА Новости отмечает, что фактически беженцам, пытающимся попасть в Финляндию через Россию, будет запрещен въезд в страну.

Helsingin Sanomat рассказало, что это исключительный законопроект, для принятия которого потребуется большинство голосов парламента. Это означает, что властям потребуется убедить оппозицию проголосовать за инициативу. Издание подчеркивает, что Финляндия связана несколькими международными соглашениями и правилами ЕС о предоставлении убежища. Право на убежище определяется как право человека и закреплено, среди прочего, в Декларации прав человека ООН и Хартии ЕС об основных правах.