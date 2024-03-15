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Президент Казахстана заявил, что страна является преемницей Золотой Орды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал свою страну преемником Золотой Орды. Такое мнение он высказал в рамках выступления на национальном курултае, его слова приводит издание Nur.kz.

Президент Казахстана назвал страну преемницей Золотой Орды
© РИА Новости
"Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал Улус Джучи, всемирно известный как Золотая Орда", - заявил Токаев.

Он отметил, что геополитическое наследие этой средневековой державы послужило почвой для возникновения целого ряда евразийских государств, в том числе Казахского ханства.

Вместе с тем, по его словам, Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед.

До этого Токаев заявлял, что Казахстан нацелен на укрепление традиционных ценностей вопреки влиянию Запада.

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