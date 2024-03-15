В Финляндии допустили открытие КПП на границе с Россией

Власти Финляндии допустили открытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, подготовив законопроект о временных мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщается на сайте финского Министерства внутренних дел.

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Уточняется, что он ограничивает прием заявлений на предоставление убежища, но при этом позволяет КПП на границе с РФ оставаться открытыми.

«Закон может применяться только в ситуациях, когда необходимо бороться с попытками оказать влияние на Финляндию таким образом, который серьезно угрожает суверенитету или национальной безопасности страны. Решение может быть принято заранее и максимум на один месяц», — указано в источнике.

По данным МВД Финляндии, законопроект находится на рассмотрении до 25 марта. После вступления в силу закон будет действовать в течение одного года.

Ранее премьер-министр республики Петтери Орпо обвинил Россию в использовании миграции в качестве оружия. По мнению политика, в связи с этим Европейский союз должен позаботиться о собственной защите.