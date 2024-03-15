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Семья погибшей на Украине журналистки подает в суд на Fox News

Семья украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла на Украине в 2022 году, подала в суд на телеканал Fox News. Поводом послужило то, что ее отправили на опасное задание, передает Национальное общественное радио (NPR) США.

Семья погибшей на Украине журналистки подает в суд на Fox News
© globallookpress.com

Также семья погибшей считает, что телеканал впоследствии предпринял попытку скрыть обстоятельства произошедшего.

Информация о смерти Александры Кувшиновой и оператора телеканала Пьера Закржевски появилась в марте 2022 года. Отмечалось, что они попали под обстрел на Украине.

В сообщении радиостанции говорится, что в суд подан иск «о насильственной смерти против Fox News». Телеканал обвинили в распространении ложных данных об обстоятельствах гибели журналистки. В иске указывается, что данные Fox News противоречат тем, которые были выявлены в ходе проведенного на Украине расследования.

В качестве ответчика в иске также указан владелец телеканала Руперт Мердок.

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