Семья погибшей на Украине журналистки подает в суд на Fox News

Семья украинской журналистки Александры Кувшиновой, которая погибла на Украине в 2022 году, подала в суд на телеканал Fox News. Поводом послужило то, что ее отправили на опасное задание, передает Национальное общественное радио (NPR) США.

Также семья погибшей считает, что телеканал впоследствии предпринял попытку скрыть обстоятельства произошедшего.

Информация о смерти Александры Кувшиновой и оператора телеканала Пьера Закржевски появилась в марте 2022 года. Отмечалось, что они попали под обстрел на Украине.

В сообщении радиостанции говорится, что в суд подан иск «о насильственной смерти против Fox News». Телеканал обвинили в распространении ложных данных об обстоятельствах гибели журналистки. В иске указывается, что данные Fox News противоречат тем, которые были выявлены в ходе проведенного на Украине расследования.

В качестве ответчика в иске также указан владелец телеканала Руперт Мердок.