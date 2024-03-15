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Newsweek: Британия отказывается передать Киеву лазерное оружие

В Киеве все громче звучат призывы к Британии передать Украине лазерное оружие дальнего действия DragonFire, однако Лондон пока не планирует этого делать, пишет Newsweek. Ранее на этой неделе Великобритания опубликовала видео испытаний DragonFire. Министр обороны страны Грант Шэппс заявил, что этот короткий ролик «показывает способность лазера уничтожать цели со скоростью света».

Оружие работает за счет использования концентрированного луча для поражения воздушных целей, таких как дроны. DragonFire - потенциальный недорогой способ поражения приближающихся целей, избавляющий от необходимости расходовать дорогие ракеты ПВО. Стоимость использования лазера составляет менее 13 долларов (около 1200 рублей) за выстрел. Киевские источники заявили Newsweek, что DragonFire - «именно то, что нужно Украине», страна могла бы стать «идеальным полем» для испытания новой технологии. Однако, как заявили журналу в Минобороны Великобритании, DragonFire пока не введен в эксплуатацию, система все еще находится на стадии исследований и разработок, и планов по развертыванию системы на Украине нет.

Bloomberg: российская экономика укрепляется перед выборами

Украинский кризис длится уже более двух лет, но у многих в России есть основания полагать, что экономика страны хорошо справляет с западными санкциями, пишет Bloomberg. Перед президентскими выборами зарплаты в России растут, рубль стабилизировался, а показатели бедности и безработицы находятся на рекордно низком уровне, подчеркивает агентство.

Как отмечает Bloomberg, за последние три квартала зарплаты людей с самыми низкими доходами в России увеличивались быстрее, чем в любом другом сегменте российского общества, демонстрируя темп роста около 20 процентов за год. Опрошенные агентством эксперты заявили, что Россия подходит к выборам «в хорошей форме», а потребительские настроения и прогнозы «очень оптимистичные».

Боррель предупредил США о «российских войсках»

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал США не откладывать финансирование Украины, поскольку исход украинского кризиса может быть предрешен этой весной или летом,

сообщает RFI. Во время встреч с американскими политиками в Нью-Йорке и Вашингтоне Боррель предупреждал их о «российских войсках»: он предложил им представить, что в Киеве установится «марионеточный режим», а Россия «не остановится на достигнутом и «российские войска появятся на польской границе, на балканских границах».

Боррель предостерег американцев, что это «будет иметь огромные последствия для Америки и для системы альянсов, построенных вокруг США и Европы». Пакет помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, ранее принятый Сенатом США, был заблокирован Палатой представителей, управляемой республиканцами.

В США обвинили Байдена в задержках помощи Киеву

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил на этой неделе, что палата не будет предлагать дополнительный пакет помощи Украине, пока не завершит работу по финансированию федерального правительства на оставшуюся часть финансового года. Как пишет New York Post, Джонсон возложил вину за задержку помощи Киеву на президента Джо Байдена и его администрацию, которые не ответили на «ключевые вопросы» о конфликте на Украине и о приемлемом для США исходе кризиса.

Множество демократов и даже лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл (республиканец от штата Кентукки) призвали Джонсона продвинуть пакет помощи Украине, поскольку ВСУ несут значительные потери и сталкиваются с нехваткой боеприпасов. Отвечая критикам, Джонсон заявил, что процесс затянулся не из-за Палаты представителей, а из-за Белого дома, который «не желает или не может дать необходимые ответы». Он добавил, что также до сих пор не решена проблемы на границе США - граница «широко открыта».

Британский эксперт заявил о подготовке американцев к отказу от Украины

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что США готовят американскую общественность к отказу Вашингтона от поддержки Украины. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на эфир The Duran. Меркурис сослался на статьи в западных СМИ, в которых все чаще критикуется идея финансирования Украины и отмечается устойчивость российской экономики к санкциям.

Целью этих статей Меркурий назвал попытку убедить население и политический истеблишмент в необходимости свернуть «украинский проект». По мнению Меркуриса, в руководстве США поняли, что «это зашло слишком далеко», американские власти не могут дальше инвестировать в украинский кризис, поэтому «нужно подвести черту».