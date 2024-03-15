Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил называть себя диктатором и отметил важность успехов республики. Lenta.ru

«Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным президентом. Ладно, пусть называют. Важно то, что мы в результате имеем: неразбазаренные народные богатства, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для людей», — отметил он. Газета.Ru

Белорусский лидер подчеркнул, что сами белорусы сделали выбор в пользу сильной власти. "Ангажированные политики навязывали обществу схему системного хаоса и фактического безвластия - форму парламентской республики. Но народ сделал выбор в пользу сильной власти", — сказал Лукашенко. ТАСС