Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одними из главных достижений государства являются равенство вероисповеданий и сохранение межконфессионального мира. Как отметил глава государства, сложные внешнеполитические отношения никак не отразились на «традициях добрососедства и веротерпимости», передает MIR24.TV.

Сложный внешнеполитический контекст, к счастью, не отразился на традициях добрососедства и веротерпимости белорусов. Этноконфессиональные отношения в нашей стране характеризуются устойчивостью и стабильностью. В то же время наше общество испытывает беспрецедентное давление на уровне идей и ценностей, — пояснил Лукашенко.

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Глава государства зажег свечу в храме Собора Всех Белорусских Святых и посетил кабинет покойного митрополита Филарета. В беседе со священнослужителями Лукашенко отметил, что они должны помогать людям сделать правильный выбор, когда становятся модными идеи бездетности и потребления. Он выразил сожаление, что в храм все реже идут за поисками ответов на вечные вопросы. По его словам, представителям Церкви «нужно сделать шаг навстречу простому человеку».

Президент России Владимир Путин ранее провел телефонные переговоры с Лукашенко. Российский лидер поздравил президента соседней республики с успешным проведением парламентских выборов, после чего обсудил с ним аспекты международной обстановки.