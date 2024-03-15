В Сеуле объяснили отмену выступления Светланы Захаровой

На организаторов постановки Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой не оказывалось давления с требованием отменить выступление. Им не поступало угроз, сообщили корреспонденту ТАСС в коммуникационном агентстве VIBE, которое представляет интересы организаторов постановки.

"Мы приняли решение, исходя из представлений о возможных опасностях для артистов и зрителей. Шантажа или давления с требованием отменить выступление не было", - заявили представители организаторов, отвечая на вопрос о том, могли ли угрозу представлять проукраинские активисты. VIBE пока не уточнило, какого рода опасность могла возникнуть.

В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль со Светланой Захаровой

Ранее компания InArts Production и Сеульский центр искусств сообщили, что приняли решение об отмене выступления "с учетом беспокойства о безопасности выступающих и зрителей". VIBE занимается продвижением постановки Modanse в интересах компании InArts Production.

В начале марта посольство Украины в Республике Корея "при всем уважении к плюрализму мнений" потребовало отмены "культурного сотрудничества" с Россией и российскими деятелями культуры. К заявлениям Украины присоединилось представительство ЕС в Сеуле.

Посольство РФ в Сеуле назвало неожиданно бестактными попытки украинских и европейских дипломатов сорвать выступление примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. В Министерстве иностранных дел Республики Корея тогда заявили, что гастролями занимаются частные организации.

Программа Modanse, в которой переплетены мода и танец, повествует о жизни Коко Шанель и была создана в сотрудничестве с известным французским брендом. Как указывают южнокорейские СМИ, Сеульский центр искусств аффилирован с Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея. InArts Production, сообщая об отмене, добавило, что приняло такое решение в результате консультаций по просьбе центра. 16-18 апреля Большой театр, как планируется, представит в южнокорейской столице программу Ballet Gala Concert.