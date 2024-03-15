В Баку заявили об историческом шансе для достижения мира с Ереваном

Сейчас появился исторический шанс для достижения мира между Баку и Ереваном. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам девятой трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Грузии и Турции, передает РИА Новости.

Он уточнил, что этот шанс возник после полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Министр иностранных дел отметил, что азербайджанская сторона предпринимает шаги в соответствующем направлении.

Баку считает, что для обеспечения регионального мира и стабильности должны соблюдаться принципы международного права, обратил внимание Байрамов. По его словам, международному сообществу стоит предпринять позитивные шаги, чтобы подвигнуть Армению к ведению честных переговоров с Азербайджаном.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что у страны есть возможность заключить мирное соглашение с Баку. Как он утверждал, народы стран нуждаются в мире. Мирзоян допустил, что стороны придут к соответствующему соглашению.