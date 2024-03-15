Президент Латвии латинским выражением пытается сдержать Россию

Президент Латвии Эдгар Ринкевич согласился со словами французского лидера Эммануэля Макрона об отсутствии красных линий Запада касательно украинского конфликта, он заявил, ссылаясь на латинское выражение о Карфагене, что "Россия должна быть разрушена". Свое мнение он выразил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

"Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Russia delenda est", - отметил президент.

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Президент Латвии перефразировал известное латинское крылатое "Carthago delenda est" (Карфаген должен быть разрушен), написав "Russia delenda est".

До этого премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что между прибалтийскими странами и Россией, а также Белоруссией в будущем возникнет "железный занавес".