Порошенко проиграл суд против властей Украины о запрете на выезд за рубеж

Суд во Львове отказал экс-президенту Украины Петру Порошенко в удовлетворении иска, поданного из-за отказа властей выпустить его из страны. Об этом сообщили украинские СМИ.

В начале декабря 2023 года Порошенко сообщил, что его развернули на границе, запретив ему отправиться на встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, польским парламентом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. В СБУ позже заявили, что переговоры с Орбаном сделали бы Порошенко «инструментом в руках российских служб».

Порошенко подал иск против первого заместителя Верховной рады Александра Корниенко и седьмого Карпатского отряда Госпогранслужбы. Он потребовал признать противоправными и отменить распоряжение Корниенко и решение пограничников о запрете на выезд за границу.

Также Порошенко требовал по 500 085 гривен (около 1,2 миллиона рублей) с каждого ответчика в качестве компенсации расходов на его оплаченный, но не состоявшийся перелет в США.

Корниенко заявлял, что отменил заграничную командировку Порошенко из-за «письма для служебного пользования, которое он не может комментировать».