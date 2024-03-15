ХАМАС представил предложение о прекращении огня в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС представило посредникам и США собственный проект прекращении огня в Газе, сообщает Reuters. План ХАМАС предполагает обмен израильских женщин и детей на палестинских заключенных.

В ХАМАС предлагают обменять пленных детей и женщин, включая женщин-военных, на 700 - 1000 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. Reuters отмечает, что в ХАМАС в том числе выступают за обмен ста человек, отбывающих пожизненное заключение в Израиле.

По задумке ХАМАС, дата постоянного прекращения огня будет согласована после первоначального обмена заложниками и пленными.

В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху уже заявили, что новое предложение о перемирии, представленное ХАМАС, по-прежнему основано на «нереалистичных требованиях».

Ранее газета The Wall Street Journal рассказала, что США настаивают на прекращении огня, способном остановить войну в секторе Газа «на время, достаточное, чтобы ослабить военный импульс Израиля».

По данным WSJ, Израиль и ХАМАС рассматривают трехэтапное соглашение, по которому освобождение заложников в Газе начнется с шестинедельного прекращения огня. На первом этапе Израиль должен будет прекратить все военные операции в Газе. В первую очередь будут освобождены гражданские заложники, включая стариков, больных и детей.

Второй этап, в случае успеха первого, начнется с освобождения израильских женщин-военных, а в Газу направят больше помощи и гарантируют работу больниц и служб водоснабжения. На третьем этапе в ХАМАС должны будут освободить мужчин-военных и передать тела погибших заложников.