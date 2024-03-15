В Венгрии заявили о неподобающей речи посла США в Будапеште

Власти Венгрии назвали неподобающей речь посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, в которой он раскритиковал правительство республики за "нездоровые антиамериканские отношения" и связи с Россией.

"Венгрия всегда относилась к США с большим уважением. Но сегодняшнее выступление было достойно не посла, а скорее левого политического активиста", - написал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в дипведомстве страны Тамаш Менцер в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В свою очередь госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Золтан Ковач отметил, что мероприятие, на котором выступал посол, было "еще одним примером махинаций левых либералов, которые можно было наблюдать на протяжении последнего десятилетия" в стране.

"Посол больше даже не притворяется нейтральным и не играет во внутреннюю политику", - написал он в X (ранее Twitter).

В четверг Прессман выступал в венгерском Центрально-Европейском университете, основанном Джорджем Соросом (деятельность университета признана нежелательной на территории РФ). Прессман, в частности, заявил, что премьер-министр республики проводит политику изоляции страны от союзников, включая США, подрывая их доверие.