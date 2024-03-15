Блогер KanekoaTheGreat написал в соцсети X, что американский предприниматель Дэвид Сакс считает президента США Джо Байдена виновным в срыве мирного соглашения между Россией и Украиной. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что согласен с Саксом.

В цитате, которую привел KanekoaTheGreat, подчеркивается, что Байден саботировал мирное соглашение РФ и Украины.

Сакс заявил, что это соглашение было «на грани заключения» во время переговоров в Стамбуле. Он отметил, что проект соглашения был подписан сторонами в начале апреля 2022 года, но, как стало известно из заявлений различных политиков за последние два года, документ заблокировали на Западе.

«Верно», - написал Маск в ответ на этот твит.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, что Россия и Украина могли подписать мирный договор еще 18 месяцев назад, но экс-премьер Британии Борис Джонсон сорвал это соглашение.

Путин подчеркивал, что руководитель переговорной группы со стороны Украины поставил свою подпись на документе. Президент рассказал со ссылкой на украинских чиновников, что в итоге Джонсон приехал и отговорил их от соглашения, пообещав, что Запад даст Киеву все необходимое.