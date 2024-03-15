Помощники Байдена не дали ему поговорить с журналистами

Помощники президента США Джо Байдена не дали политику ответить на «несколько вопросов» журналистов. Как сообщает телеканал Fox News, инцидент произошел во время посещения главой Белого дома города Сагино в штате Мичиган в рамках кампании по переизбранию.

На видеозаписи видно, как Байден, обращаясь к своим сторонникам, заявил о готовности пообщаться с прессой. После этого его помощники начали активно оттеснять журналистов от главы государства и просить их покинуть место, размахивая руками.

Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

В публикации отмечается, что произошедшее вызвало волну негодования со стороны американцев в социальных сетях.

Ранее Байден отказался общаться с журналистами после выступления в Белом доме из-за страха «попасть в беду». Так он объяснил свое нежелание отвечать на вопросы прессы после того, как проигнорировал одного из сотрудников СМИ. Этот инцидент также вызвал обсуждения в Сети — часть комментаторов сочла подобное поведение неподобающим президенту.