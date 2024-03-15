Пока вы спали: Макрон об отношении к России и взрывы в Киеве

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Bloomberg: Пентагону в приоритетном порядке нужно восполнить запасы оружия на $6,5 млрд

Пентагону требуется в приоритетном порядке восполнить свои запасы оружия на $6,5 млрд после оказания помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Согласно документу Минобороны США, который направлен в Конгресс, необходимо восполнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на $549 млн, закупить противотанковые комплексы TOW на $348 млн и приборы ночного видения на $308 млн.

Данный список - лишь частью общего перечня вооружений на $10 млрд, которые США предоставили Украине со своих складов.

Макрон заявил, что считает Россию соперником, но не врагом

Президент Франции Эмманюэль Макрон воспринимает Россию как соперника, сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что сможет назвать ее «врагом» лишь в случае, если страны Европы окажутся втянуты в конфликт. На вопрос о том, в чем заключается разница между соперником и врагом, Макрон ответил, что Франция «не находится в состоянии войны с Россией».

Президент заранее возложил ответственность на Россию в случае, если она решится на новую эскалацию.

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы, сообщает ТАСС.

Власти заявили о работе системы ПВО рядом с городом. Воздушная тревога звучала как в украинской столице, так и в Киевской и Черниговской областях.

После этого произошла новая серия взрывов в городе.

Болгария с 1 апреля впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Болгария впервые начнет оформлять россиянам шенгенские визы с 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.

С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге. Продолжительность ожидания в очереди «будет как у других стран Шенгенского пространства».

Отмечается, что туристы смогут пользоваться выданными до 31 марта 2024 краткосрочными национальными визами типа C (срок пребывания в стране до 90 дней) «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра».

Маск согласился с тем, что Байден саботировал мирное соглашение между Россией и Украиной

Американский бизнесмен Илон Маск согласен с тем, что президент США Джо Байден саботировал заключение мирного соглашения между Россией и Украиной в Стамбуле в 2022 году, сообщает ТАСС.

Один из пользователей соцсети X процитировал предпринимателя Дэвида Сакса, по мнению которого глава Белого дома саботировал мир между Москвой и Киевом, а его администрация вела политику, направленную на «продление прокси-войны с Россией».