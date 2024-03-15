Австралия направит $6 млн структурам ООН на гуманитарную помощь Газе

Австралия направит дополнительные денежные средства структурам ООН на помощь сектору Газа, сообщает ТАСС.

Также Канберра предоставит 140 военных парашютов для сброса с самолетов гуманитарных грузов для палестинцев. Как заявила глава МИД Пенни Вонг, Австралия поддержит «действия Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, доставляющих гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа».

Военно-транспортный самолет C-17A Globemaster перевезет 140 грузовых парашютных систем для использования «при доставке гуманитарной помощи по воздуху», отметила дипломат.

Израиль пригрозил «Хезболле» сокрушительным ударом

Кроме того, австралийское правительство выделит дополнительно 4 млн австралийских долларов ($2,6 млн) Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для обеспечения срочной помощи женщинам и детям в палестинском анклаве и направит еще 2 млн австралийских долларов ($1,3 млн) старшему координатору ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа Сигрид Кааг.