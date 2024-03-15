США заявили, что ждут от нового премьера Палестины реформ

Администрация Соединенных Штатов ждет от нового премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы проведения реформ в стране. Об этом сообщила в четверг руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон в письменном заявлении.

По ее словам, Соединенные Штаты приветствуют назначение Мустафы премьером Палестины и "призывают [его] как можно скорее сформировать ориентированный на реформы кабинет министров".

"Соединенные Штаты будут ожидать от этого нового правительства проведения политики и осуществления надежных и далеко идущих реформ. Реформированная палестинская администрация необходима для достижения результатов для палестинского народа и создания условий для стабильности как на Западном берегу [реки Иордан], так и в секторе Газа", - отметила Уотсон.

Ранее палестинский президент Махмуд Аббас подписал указ о назначении премьером бывшего председателя Палестинского инвестиционного фонда Мустафы. 26 февраля бывший премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства и выразил надежду, что ему удалось достичь верного баланса между требованиями граждан и защитой их прав, несмотря на вызовы в свете нового витка эскалации в Газе.