Трампу отказали в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

В Соединенных Штатах суд отказал защите бывшего американского лидера Дональда Трампа в ходатайстве о прекращении дела, которое было инициировано из-за хранения секретных материалов в поместье Мар-о-Лаго во Флориде, сообщает РИА Новости.

«Постановление об отказе в ходатайстве о снятии пунктов 1-32 на основании неконституционной неясности», — следует из решения, которое подписал судья Эйлин Кэннон в ответ на запрос правозащитников политика о прекращении дела против него.

Трамп является фигурантом дела о хранении секретных документов, вывезенных из Белого дома, после того, большое количество документов, в том числе связанных с внешней политикой США, было обнаружено в результате обыска в его имении Мар-а-Лагово.

В марте специальный прокурор США Джек Смит предложил назначить на 8 июля текущего года заседание суда. Команда адвокатов бывшего президента в ходатайстве просит суд отложить слушания до проведения президентских выборов в ноябре, но в качестве альтернативной даты указала 12 августа.