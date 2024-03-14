Эрдоган рассчитывает принять Путина с визитом в апреле

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, по предварительным данным, состоится в апреле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое СМИ.

Ранее Эрдоган пригласил Путина с визитом после муниципальных выборов в Турции 31 марта.

«После местных выборов дипломатическая активность президента вновь ускорится. В апреле он примет главу Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и лидера России», — сообщили в турецком СМИ.

Также там отметили, что в планах у Эрдогана посещение с официальным визитом Ирака после 12-летнего перерыва.