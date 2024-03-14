В Турции начались протесты из-за убийства кота

Жители Турции вышли на протесты из-за жестокого убийства кота. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Протесты начались после того, как 1 января местный житель насмерть запинал кота Эроса в подъезде жилого дома. Отмечается, что Эрос был местным любимчиком — жители Турции славятся своей любовью к этим животным, а Эроса считали «общим» котом все жители дома. По этой причине убийство животного стало шоком для всего жилого комплекса.

Выследить живодера удалось с помощью камер видеонаблюдения. Кроме того, кадры с жестоким избиением животного попали в сеть — пользователи и зоозащитники потребовали наказать мужчину по всей строгости закона. К этим требованиям прислушался прокурор — он запросил наказание для живодера в виде 6 лет лишения свободы, но судья вынес приговор всего в 1,5 года.

Именно это решение и стало причиной народного недовольства — сначала на протест вышли жильцы жилого комплекса, но вскоре к ним присоединились зоозащитники и простые сочувствующие. Кроме того, ситуация получила широкую огласку в СМИ и интернете. В какой-то момент дело живодера прокомментировал даже президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время разговора с министром юстиции он прокомментировал ситуацию вопросом «Как такое вообще возможно?».

В итоге протестующие добились своего — осужденный получил 2,5 года лишения свободы. Это стало самым большим сроком за жестокое обращение с животными за всю историю Турции. Сам мужчина заявил, что убил кота из-за внезапного приступа агрессии.

Ранее кот спас хозяйку от летящих осколков во время обстрела Шебекино.

https://news.rambler.ru/community/52429448-kot-spas-hozyayku-ot-letyaschih-oskolkov-vo-vremya-obstrela-shebekino/